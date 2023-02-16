"الإمكانيات الضخمة التي رصدت لقطاع الصحة غير كافية"

أكد رئيس منتدى الامن الصحي في الجزائر، والباحث في علم الفيروسات الدكتور محمد ملهاق، أن الجزائر رصدت إمكانيات ضخمة لقطاع الصحة لكنها غير كافية وحدها وينبغي الاعتناء بالعنصر البشري.

وقال ملهاق في حوار خاص لإذاعة سطيف، إنه "لا يمكن تطوير الأمن الصحي دون رقمنة وعصرنة المنظومة الصحية التي تولي لها الدولة الجزائرية أهمية واسعة، مؤكدا أن الرقمنة تسمح بالقضاء على البيروقراطية داخل للمؤسسات الاستشفائية وتعطي دفعا قويا للقطاع، ونتائج هذه المبادرات بدأت تظهر وان كان بصفة قليلة.

وأشار رئيس منتدى الامن الصحي في الجزائر، الى أن بوادر رقمنة القطاع قد انطلقت في عديد المستشفيات ومست حتى بعض المرضى وهذا مهم، والرقمنة تمكن من وضع حد لندرة الأدوية وتطوير الصناعات الصيدلانية و تمكن من حوكمة التسيير.

وأضاف أن هناك ثورة حقيقية الآن في تسيير قطاع الصناعة الصيدلانية، لمراجعة التأخر الذي سجلناه في السنوات الماضية، والأخبار التي تتحدث عن صناعة الأنسولين ومختلف الأدوية الأخرى محليا ستخلق المنافسة وتتحكم في الإنتاج".