البويرة: اقتراح غلق 7 محلات تجارية

كشف بيان لأمن ولاية البويرة، أنه وخلال نشاط الفرق ميدانيا وفي إطار المراقبة للمحلات التجارية لغرض محاربة كل أشكال المخالفات الغش الاقتصادية والتجارية، أحصت المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم بأمن ولاية البويرة خلال شهر جانفي مراقبة 1612 محل تجاري بعاصمة الولاية و الدوائر الإحدى عشر، أين تم تسجيل 08 مخالفات، بالإضافة إلى اعذار أصحاب 04 محلات تجارية، مع إنجاز 08 ملفات قضائية في حق المخالفين في الفضاءات التجارية لعدم الالتزام بالتنظيمات السارية المفعول.

وفي ذات الإطار أيضا تم اقتراح من طرف المصلحة غلق 07 محلات تجارية لارتكاب أصحابها مخالفات تستلزم ذلك .

وفي ذات البيان أيضا، ذكرت مصالح الأمن أنه تم تسجيل 53 قضية منها 27 مخالفة متعلقة بالعمران و26 مخالفة تتعلق بالنفايات وإعاقة الطريق العمومي والصحة العمومية، وفي نفس السياق أحصت شرطة العمران وحماية البيئة 18 مخالفة مرتبطة بإنجاز بناية دون رخصة و 9 مخالفات تتعلق بعدم مطابقة البناء للرخصة .