السكك الحديدية: رفع عدد رحلات هذا الخط

رفعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عدد رحلات القطار بمعدل رحلة كل ساعة بخط "آغا- مطار هواري بومدين الدولي"، بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان الشركة المنشور عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، فقد تم رفع عدد رحلات القطار بين "محطة آغا – مطار هواري بومدين" بمعدل رحلة كل ساعة. مع التوقف في محطتي الحراش وباب الزوار يوفر الكثير من الوقت. يتفادى الزحمة المرورية وبسعر 80 دج.

كما يمكن للمسافرين اقتناء تذاكر قطارات الخطوط الطويلة مباشرة من محطة المطار ومن ثم التنقل إلى محطة آغا بالجزائر العاصمة مجانا.

وأضاف المصدر ذاته، أن أول رحلة على الساعة الرابعة وعشرون دقيقة صباحا 20: 4 انطلاقا من محطة آغا. بالإضافة كذلك إلى أن آخر رحلة على الساعة العاشرة وخمس وعشرون دقيقة ليلا 25: 22 انطلاقا من محطة مطار هواري بومدين.