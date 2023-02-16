عون يحذر..

أكد وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون أن كل التدابير اللازمة قد اتخذت لحل مشكل بعض الأدوية المستوردة التي تعرف اضطرابات في السوق بسبب مستوردين أخلوا بالتزاماتهم.

وكشف الوزير خلال ندوة صحفية على هامش زيارته إلى الصالون الدولي الـ 17 للصيدلة في الجزائر "صيفال 2023" الذي افتتح الأربعاء بقصر المعارض أنه "لدينا 6 أصناف علاجية تعرف ضغطا أما بخصوص الأصناف العشرة التي تعرف انقطاعا أو اضطرابات تم اتخاذ كل الاجراءات الضرورية". وأكد عون أن الأمر يتعلق "بمنتجات تقدم بطلبياتها مستوردون أخلوا بالتزاماتهم".

وأوضح الوزير في هذا الصدد أن دائرته الوزارية تعمل قدر المستطاع على توعية شركائها حيال وجوب الوفاء بالتزاماتهم، محذرا أنه "من الآن فصاعدا" ستسلط "عقوبات قاسية على هذا النوع من الاخلال"، لا سيما بتطبيق الأحكام الواردة في قانون المالية 2023 الذي ينص على عقوبات مالية في حق المتعاملين الذين لا يحترمون التزاماتهم في مجال إنتاج الأدوية أو استيرادها.

وشدد عون على أن أي شريك "استفاد من برامج استيراد ملزم بتحمل مسؤولياته واحترام الآجال المحددة", مذكرا أن "أي تأخر في إنتاج أو توزيع أو تسويق الأدوية سيؤثر في النهاية على المريض الجزائري الذي له الحق في الاحترام التام".

ولدى تطرقه للإنتاج المحلي للأدوية، كشف الوزير أن السوق الوطنية "لا يمكن أن تلبى طلباتها إلا بإنتاج محلي مطابق للمعايير والممارسات الدولية"، مشيرا على سبيل المثال إلى الإنتاج المحلي للأنسولين الذي يطمح إلى تغطية "جزء كبير من احتياجات السوق المحلية في 2024".

كما ذكر الوزير أن مخبرا محليا يعتزم إنتاج المادة الأولية لدواء باراسيتامول ويعتزم أيضا إنتاج الأنسولين المبلور.