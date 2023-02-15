الشرطة السويدية ترفض منح إذن جديد لحرق القرآن الكريم

قالت الشرطة السويدية، أمس الخميس، إنها لم تمنح الإذن لشخص تقدم بطلب لحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم.

وأوضحت شرطة ستوكهولم في بيان، أن حوادث حرق نسخ من القرآن تزايدت ومن المحتمل زيادتها أكثر في المستقبل، ونتيجة تقييم التطورات المتعلقة بالمصالح السويدية تم اتخاذ قرار بعدم منح الإذن.

وأفاد تقرير لـ"الجزيرة مباشر" القطرية أن الشرطة السويدية لم تقدم أي معلومات عن هوية الشخص الذي تقدم بطلب حرق المصحف الشريف.

ويُعدّ هذا الرفض؛ الثاني، حيث منعت الشرطة السويدية في 8 فيفري الجاري تظاهرة كان من المتوقّع أن تشهد حرقًا للمصحف، مشيرة إلى خطر وقوع هجوم وتداعيات على أمن السويد بعد حرق نسخ من المصحف في المرات السابقة.

وفي 21 جانفي الماضي أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أحد منه أثناء ارتكابه الواقعة. معتبرة أن حرق المصحف يندرج في إطار حرية التعبير التي يضمنها الدستور.

غير أنّ تركيا أوقفت نتيجة ذلك المفاوضات بشأن عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.

كما قام زعيم جماعة "بيغيدا" المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا إدوين واغنسفيلد، بتمزيق نسخة من القرآن الكريم أمام مبنى البرلمان الهولندي.

يشار إلى أن هذه الإساءات أثارت ضجة على نطاق واسع في العالم الإسلامي من مؤسسات رسمية وأهلية، أبرزها دعوات مقاطعة المنتجات السويدية والهولندية.