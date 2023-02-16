البويرة: توقيف ثلاثة أشخاص وحجز مؤثرات عقلية

تمكنت مصالح أمن دائرة الأخضرية بولاية البويرة من توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و43 سنة، عن فعل حيازة المؤثرات العقلية بدون مبرر شرعي لغرض البيع والمتاجرة.

وكشف البيان أن عملية التوقيف تمت بناء على معلومات مؤكدة وردت إلى عناصر ذات الفرقة، مفادها قيام المشتبه فيهم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة الأخضرية، ليتم فتح تحقيق في القضية والترصد لهم وتوقيفهم بالقرب من قرية الكريشيش بالأخضرية على متن مركبة سياحية، وبعد تفتيش المركبة تم العثور على 655 قرص من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى 148قرص مهلوس، مخبأة بإحكام من داخل المركبة، بمجموع 803 كبسولة.

وأضاف أنه بعد استكمال إجراءات التحقيق أنجز في حقهم ملف جزائي قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص فعل حيازة المؤثرات العقلية بدون مبرر شرعي لغرض البيع والمتاجرة.