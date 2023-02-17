البليدة: مقصون من السكن يحتجون ويطالبون بالإنصاف

خلفت عملية الترحيل وهدم الحي الهش بمنطقة "النحاوة" النائية، في موزاية بالبليدة، نهاية الأسبوع، احتجاج عائلات تم إقصاؤها من عملية الترحيل، ورفضها هدم سكناتها الهشة، ما لم يتم إيجاد لها عنوان ضمن العائلات المرحلة، مستغربين عملية الإقصاء دون غيرهم من الجيران، بالرغم من أن منهم من أقام بالحي الهش منذ ما لا يقل عن 30 سنة.

المقصون أوضحوا لـ " الخبر " وهم في حالة ف غصب، بأنهم لم يستوعبوا إسقاط أسمائهم من قائمة العائلات المرحلة إلى الحي الجديد لحصة 50 مسكن اجتماعي إيجاري، بالرغم من محاولاتهم في إثبات أحقيتهم في ذلك وهم أمام محاولة طردهم وجبرهم على إخلاء سكنهم لهدمها مثل بقية السكنات الفوضوية بالجوار. واعترضوا الأمر ورفضوا أن يلقى بهم إلى الشارع، تحت أنظار المسؤولين ومنتخبين وعناصر الأمن التي رافقت العملية، وأنهم حاولوا جاهدين الحصول على توضيح وجواب شافي، لكن من دون فائدة، وهم يدعون الوالي إلى أن يتدخل وينصفهم ويعيد لهم الأمل في الاستفادة مثل بقية الجيران من الحق في السكن بمكان يحفظ كرامتهم.

وفي سياق الحدث، أثارت عملية الترحيل والهدم الأولية بالولاية، تحسبا لعمليات قادمة قريبا، تعليقات واستياء مواطنين متابعين للوضع المحلي، عبر الفضاء الأزرق والتي صبت في مجملها عما يعيشه سكان بأحياء هشة وآيلة للانهيار بكل من وادي العلايق ومفتاح الشبلي وبني تامو والعفرون وعاصمة الولاية البليدة و لأربعاء وبوقرة وبوفاريك وبوعرفة وبلديات أخرى.

حيث استنكروا فيها " النسيان وغض البصر عنهم"، رغم كارثية الوضع السكني وحتى التنموي لديهم و أنه يتوجب التعجيل بالإفراج عن قوائم السكن الجاهزة منذ أكثر من 10 سنوات لدرجة أن حالها تدهور، وسيفرض على المصالح المسؤولة وعلى رأسها ديوان " أوبيجيي "، إعادة صيانتها وتخصيص ميزانية جديدة لأجل ذلك وأن يتم ذلك في القريب لإنقاذهم من الخطر من جهة وطي صفحة السكن الهش و الذي أصبح " ملفا مقلقا وكابوسا حقيقيا " للمواطن و المسؤولين على السواء .