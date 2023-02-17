رابطة أبطال إفريقيا: شبيبة القبائل جاهزة

يواجه فريق شبيبة القبائل سهرة اليوم الجمعة، نادي الوداد المغربي لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

ويحتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة، مباراة الداربي المغاربي المثير، التي ستجرى بداية من الساعة 20.00 مساءً.

تحدث عضو مجلس إدارة نادي شبيبة القبائل أزواو في تصريحات صحفية بمطار هواري بومدين:" المباراة ستكون صعبة للفريقين، شبيبة القبائل جاهزة لهذا اللقاء، وننتظر دعم الجمهور".

وأضاف:" جمهور شبيبة القبائل محفز من تلقاء نفسه خاصة عندما يتعلق بالمنافسة الإفريقية، فالنادي لديه 7 ألقاب ولا يخشى أي منافس ونتمنى أن تعم الفرحة غدا".