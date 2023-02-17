أمن مستغانم ينقذ طفلين أثناء احتراق سيارة

تمكنت عناصر الشرطة مساء أمس من إنقاذ فتاتين داخل المركبة اشتعلت فيها النيران تتراوح أعمارهما بين 04 و06 سنوات، إحداهما كانت تجلس بالمقعد الأمامي للمركبة والثانية بالمقعد الخلفي.

وحسب بيان خلية الإعلام لمديرية الأمن فإن عناصر الشرطة أثناء تسيير حركة المرور على مستوى الشارع الرئيسي بمدينة سيدي لخضر بمستغانم، لفت انتباههم مركبة من نوع رونو سامبول مركونة على حافة الطريق ينبعث منها دخان أسود كثيف وبعد اقتراب منها سمعوا أصوات أطفال يصرخون بادية عليهما أثار الهلع و الخوف، كما عاين عناصر الشرطة أن أبواب المركبة مغلقة مما دفعهم إلى تكسير النوافذ الزجاجية للأبواب و تحرير الفتاتين من النيران التي كانت تحيط بهما، كما تم إبلاغ الحماية المدنية التي سارعت إلى عين المكان لإخماد النيران.

وتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي بالوقائع والتحقيق مفتوح من قبل المصلحة للوقوف على ملبسات الحادث و أسبابه، كما تم نقل الفتاتين على متن سيارة الإسعاف إلى مصلحة الإستعجالات الطبية لمستشفى المدينة وهما في حالة صحية جيدة.