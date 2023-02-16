مناورات صينية روسية في بلد إفريقي

انطلقت اليوم مناورات عسكرية في جنوب إفريقيا مع روسيا والصين. وهي المرة الثانية بين الدول الثلاث.

وبدأت القوات البحرية الروسية إلى جانب السفن الصينية وسفن جنوب إفريقيا المناورات العسكرية قبالة سواحل جنوب إفريقيا.

وأعلنت قوات الدفاع الوطني في جنوب إفريقيا، أن التدريبات ستجرى ابتداء من اليوم وحتى الـ27 من فيفري، بالقرب من مدينة ديربان الساحلية وخليج ريتشاردز. وتهدف إلى تعزيز علاقات جنوب إفريقيا والصين وروسيا.

وتطمح جنوب إفريقيا إلى أن تساعدها تلك المناورات في حربها ضد الإرهاب التي تخوضها في موزمبيق.

وتتزامن تلك المناورات مع الذكرى الأولى لبدء العملية العسكرية. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد خلال زيارته إلى جنوب إفريقيا أن التدريبات بين روسيا والصين وجنوب إفريقيا تتسم بالشفافية ودون انتهاك لقواعد القانون الدولي.