الهلال الأحمر الجزائري يفند

فند الهلال الأحمر الجزائري، اليوم الجمعة، التصريحات المنسوبة إلى رئيسته، ابتسام حملاوي، فيما يخص إعادة الاعمار في تركيا.

وأكدت الهيئة أن إعادة الإعمار لا تمت بصلة لمهامها باعتبارها هيئة إنسانية إغاثية وفقط، مضيفة أنها ترافق وتساعد الجمعيات الوطنية في كل دول العالم في إطار صلاحياتها وحدود إمكانياتها.

وأضاف البيان "لعل من دواعي أسفنا الشديد أنه وفيما يتفانى المتطوعون في الهلال الأحمر الجزائري في الداخل والخارج في خدمة الآخر دون كلل ولا ملل ولا أطماع نجد من في قلوبهم مرض يسعون لتشويه هذه الصورة الجميلة ببعض التفاهات والأكاذيب التي لا تحبط من عزيمتنا بل تكشف ببساطة معدنهم".

وكانت عدة وسائل إعلام قد تداولت تصريحات منسوبة لابتسام حملاوي حول استعداد الهلال الأحمر الجزائري في المساهمة في إعادة الإعمار بتركيا، وهذا ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.