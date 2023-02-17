المدية: الإطاحة بشبكات إجرامية

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي حي الوئام بقصر البخاري بحر هذا الأسبوع في عمليات متفرقة من وضع حد لنشاط شبكات إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

عمليات الإطاحة جاءت بناءا على معلومات تم استغلالها من طرف عناصر الضبطية القضائية، تفيد عن تواجد أشخاص مشبوهين مسبوقين قضائيا، يقومون بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة وسط شباب حي الوئام بقصر البخاري، ليتم وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق الدائم والمستمر مع الجهات القضائية المختصة إقليميا، أين مكنت العملية الأولى من توقيف أحد المشتبه فيهم في حالة تلبس بترويج المخدرات على شباب الحي، والذي حاول الفرار فور مشاهدته لعناصر الشرطة تقترب منه، وبعد تفتيشه تم العثور بحوزته على كمية من الكيف المعالج كانت مهيأة للترويج ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

كما تم في عملية مماثلة توقيف شخصان آخران الذيين كانا على متن سيارة سياحية، تم توقيفها على مستوى نقطة مراقبة فجائية بحي الوئام، حيث عثر بحوزتهما على كمية من الكيف المعالج كانت ملفوفة بكيس بلاستيكي ومخزنة بإحكام لدى أحدهما داخل السيارة لتقدر الكمية الإجمالية المحجوزة بأكثر 500 غرام من الكيف المعالج.

وتم في عملية مداهمة لأوكار الترويج للسموم بنفس الحي، من الإطاحة بشخصين يقومان بترويج المؤثرات العقلية، وتم العثور بحوزتهما على كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ213 قرص كانت بكيس بلاستيكي قصد الترويج، فيما يبقى مشتبه فيه في حالة فرار بعد التعرف عن هويته وصدور أمر بالقبض في حقه، لتسفر العمليات على توقيف 05 متورطين مع حجز أكثر من 500 غرام من الكيف المعالج، و213 قرص مهلوس.

ويتم انجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.