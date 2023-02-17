اعتداء على طبيبة بمستشفى غليزان

تعرضت الطبيبة (م.د.ف) العاملة بمصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى غليزان إلى اعتداء جسدي ولفظي من قبل مواطنة.

وإزاء هذا أصدرت إدارة المؤسسة العمومية الاستشفائية بيان تنديد بحوزة "الخبر" تدين فيه هذا الاعتداء الجبان على موظف أعزل في إطار تأدية مهامه، وتنوه الإدارة إلى أن القضية لدى المصالح المختصة للفصل فيها طبقا للقوانين.

كما ذكر البيان أن المؤسسة لن تتساهل أو تتسامح مع أي شخص مهما كان موقعه يقوم بالتعدي اللفظي أو الجسدي، أو يهدف إلى المساس بشرف، أو الاعتبار، أو الاحترام الواجب لمستخدمي المؤسسة، أو التعدي على هياكل المؤسسة وتجهيزاتها.

وفي ختام بيانها ذكّرت إدارة المستشفى جميع مرتفقي المؤسسة بأن الدولة سنت عقوبات رادعة لكل من تخول له نفسه إهانة أو التعدي على المؤسسة الصحية،ومستخدميها.