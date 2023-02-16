أولمبي الشلف يقسو على هلال شلغوم العيد

تغلب فريق أولمبي الشلف على هلال شلغوم العيد، بنتيجة (4-0) في لقاء جمع بينهما عشية اليوم الجمعة في افتتاح الجولة الـ17 من بطولة الرابطة الاولى "موبيليس" لكرة القدم.

وسجل أهداف الأولمبي كل من محمد سويبع (45+2 من ضربة جزاء) امين عبد الرؤوف غضبان (د 72 و 82) و جوبا عقياب (90+3). وأهدر أولمبي الشلف ضربة جزاء أعلن عنها الحكم في الدقيقة (90) من المباراة.

بعد هذا الفوز الثمين، يرتقي "الشلفاوة" مؤقتا إلى المركز العاشر بمجموع 20 نقطة مناصفة مع نجم مقرة، بينما تزداد وضعية الهلال تعقيدا باحتلاله المركز الأخير برصيد نقطة يتيمة.

وتتواصل الجولة 17 يوم الأحد بإجراء أربع مباريات فقط، فيما تم تأجيل لقاءات: اتحاد الجزائر-اتحاد خنشلة، شباب قسنطينة- شبيبة القبائل، وشباب بلوزداد - نادي بارادو، بسبب مشاركة كل من شبيبة القبائل، شباب بلوزداد واتحاد الجزائر في المنافسات القارية، نهاية الأسبوع الجاري.

النتائج:

جمعية الشلف - هلال شلغوم العيد 4-0

الأحد 19 فيفري:

نجم مقرة - مولودية وهران

أمل الأربعاء - وفاق سطيف

شبيبة الساورة - مولودية البيض

اتحاد بسكرة - مولودية الجزائر

لقاءات مؤجلة :

اتحاد الجزائر-اتحاد خنشلة

شباب قسنطينة- شبيبة القبائل

شباب بلوزداد - نادي بارادو