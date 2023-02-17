العثور على أعمال سحر خلال تنظيف مقبرة بالجلفة

عثر عدد من المواطنين زوال اليوم بالمقبرة الخضرة بولاية الجلفة على طلاسم وأشياء غريبة تستعمل في السحر تم دفنها في العديد من القبور.

وتم اكتشاف الطلاسم التي تستخدم في السحر، بعد شروع مجموعة من شباب المنطقة بحملة تطوعية رفقة راقي بالمنطقة لتنظيف المقبرة الخضرة، أين لفت انتباههم وجود كيس، تبيّن بعد تفتيشه أنه سحر أسود إضافة إلى أنواع أخرى من السحر التي كانت مدفونة على رؤوس الأموات وحتى على أرجلهم، وعرفت هذه الأفعال التي تعد شركا بالله انتشارا خلال السنوات الماضية أين ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في رفع الستار عنها.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاهدة الفيديو الذي وثّق لحظة فتح الكيس الذي يحوي تلك الطلاسم، بعد التخلص منها وفك تلك الأعمال السحرية، أنه بات من الضروري محاربة هذه الظاهرة على المجتمع من خلال القيام بحملات تطهير المقابر بصفة مستمرة ودورية.

كما طالب مواطنون بتدخل مديرية للشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجلفة من خلال منابر المساجد والجمعيات واللجان الدينية في الحملات التوعوية لوضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تنخر كيان المجتمع وتهدد تماسك العائلات وقيم الدين الإسلامي.