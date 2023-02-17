لعمامرة يلتقي غوتيريش

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي سيشارك في افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي يوم 18 فيفري 2023.

وحسب بيان الوزارة، استعرض الطرفان بهذه المناسبة مسائل تتعلق بالتعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة، لاسيما في مجالات السلم والأمن وتفعيل الحلول السلمية للأزمات.

ومن جانب آخر، أجرى لعمامرة محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، حولأهم القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي وقمة الاتحاد الإفريقي.

كما أجرى لعمامرة محادثات ثنائية مع نظيره البرتغالي، السيد جواو كرافينيو، تركزت حول علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة التي من شأنها تعميق روابط الصداقة والتعاون بين الجزائر والبرتغال وفقا لأحكام معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربط البلدين منذ 2005.