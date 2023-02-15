المسابقة الدولية لحفظ القرآن: الجزائر تفتك المرتبة الأولى

أقيم، مساء اليوم الجمعة، بالجزائر العاصمة، حفل اختتام الطبعة الثامنة عشرة للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده.

وأحرزت الجزائرية، شيماء أنفال تباني الجائزة الأولى لمسابقة حفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي، وحل بعدها حسن شعيب محمد شافعي من دولة السويد في المرتبة الثانية، في حين حصل عبد العزيز مخلوف سالم ملوقة من دولة ليبيا على الجائزة الثالثة لهذه المسابقة.

وكانت فعاليات المسابقة قد انطلقت يوم الاثنين الماضي بدار الإمام بالمحمدية (الجزائر العاصمة)، بمشاركة 51 دولة ممثلة للعالم العربي والإسلامي.