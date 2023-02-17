تدشين مسجد "عرفة" بحي حاشي معمر بالجلفة

وسط أجواء إحتفالية بهيجة معبقة بنفحات إيمانية، تم ظهر اليوم اقامة أول صلاة جمعة بمسجد عرفة بحي حاشي معمر بالجلفة وهذا بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج وذكرى اليوم الوطني للشهيد

هذا المسجد الذي أنتظره سكان هذا الحي مدة طويلة لأنه يوفر عنهم عناء التنقل إلى المساجد البعيدة لأداء هذه الفريضة

وقد أقيمت به أول صلاة جمعة بحضور والي الولاية عمار علي بن ساعد و مدير الشؤون الدينية عبدالقادر فوكراش والشيخ قويسم ميلود امين المجلس العلمي مفتي الولاية ورئيس الدائرة وبعض المدراء التنفيذيين وكذا بعض المشائخ و الأئمة ،وجمع غفير من المواطنين الذين كان لهم شرف تأدية أول صلاة جمعة في هذا الصرح الذي يعد إضافة كبيرة .للمؤسسات الدينية بالجلفة

وبالمناسبة قام المسؤول الأول عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية على حث المصلين بالمحافظة على هذا الصرح وجميع ملحقاته.

كما تمحور موضوع الخطبة حول ذكرى الاسراء والمعراج وذكر اليوم الوطني للشهيد

المصلون تقدمو بشكرهم لكل من ساهم من قريب أو بعيد في بناء هذا الصرح الديني الرائد ،خاصة جنود الخفاء الذين يعملون ليلا ونهارا وكلهم عزم ونشاط على مواصلة المجهودات. من جهته والي الولاية وعد سكان الحي بدعم هذا الصرح الديني من اجل اتمام ماتبقى من انجاز بعض المرافق.

ع. الرخاء