البرلمان الأوروبي يمنع ممثلي المغرب من دخول مقراته



صوت البرلمان الأوروبي، بالأغلبية على توصية جدية تمنع ممثلي الدولة المغربية، من ولوج مقرّه حتى تنتهي التحقيقات التي تجريها السلطات البلجيكية في قضية تورط المملكة المغربية في فضيحة الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي.



وحظيت التوصية الجديدة، التي عرضت في جلسة عمومية، بتصويت أغلبية النواب الأوروبيين حيث صوت لصالحها 401 برلمانيا، ولم يعترض عليها سوى ثلاثة نواب، وامتنع 133 آخرين عن التصويت.

وتحث التوصية الجديدة التي تقدمت بها خمس مجموعات برلمانية تمثل اليسار واليمين والخضر والاشتراكيين، البرلمان الأوروبي على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز نزاهة المؤسسة التشريعية الأوروبية.

وتدعو التوصية الجديدة البرلمان الأوروبي إلى «الإعراب عن قلقه العميق إزاء ممارسات الفساد من جانب السلطات المغربية»، التي أسقطت حتى الآن عدة رؤوس داخل المجلس التشريعي الأوروبي، و»التحقيق الكامل في قضايا الفساد التي تنطوي على دول تسعى إلى التأثير في البرلمان، واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد».

وتقول إحدى فقرات التوصية، إن البرلمان الأوروبي «شهد أسوأ فضيحة فساد في تاريخه في ديسمبر 2022، والمعروفة باسم « مغرب غيت»، والتي أثارت أيضًا شبهات بالفساد، لا سيما من قبل المغرب.

وفي فقرة أخرى يستغرب النواب أصحاب التوصية عدم اتخاذ البرلمان الأوروبي أية إجراءات حتى الآن ضد دبلوماسيي المملكة المغربية المتورطة في الفضيحة على الرغم من وجود أدلة على الفساد.