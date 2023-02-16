لجنة تنظيم "كان" (-17): الرئيس بن حمزة ونائبه أوكالي يستقيلان

قدّم ياسين بن حمزة، اليوم، استقالته الكتابية من رئاسة لجنة تنظيم كأس إفريقيا للأمم تحت الـ17 عاما التي ستحتضنها الجزائر ما بين 8 و30 أفريل المقبل.

وبرر بن حمزة قراره، في رسالة الاستقالة التي وجهها إلى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، بأسباب صحية.

كما قدّم رشيد أوكالي، نائب رئيس لجنة تنظيم كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، استقالته من منصبه، وأشعر، اليوم، رسميا رئيس "الفاف" بذلك.

يُذكر أن بن حمزة وأوكالي كانا على رأس لجنة تنظيم "شان 2022" التي جرت قبل أيام بالجزائر، وشغل وقتها رشيد أوكالي منصب رئيس اللجنة، بينما كان بن حمزة نائبا له.