القمة الإفريقية 36 تنطلق هذا السبت بأديس أبابا

يجتمع الاتحاد الإفريقي، غدا السبت وعلى مدار يومين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في قمته العادية الـ36، التي ستجري تحت شعار “تسريع وتيرة تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”، بمشاركة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

سيتضمن جدول أعمال القمة عرض جملة من التقارير ذات الصلة بالإشكاليات التي تواجهها القارة السمراء وأخرى تتعلق بعمل المنظمة القارية.

و تمهيدا لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، انعقدت، يومي الأربعاء والخميس، الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للمنظمة القارية والتي عرفت مناقشة العديد من التقارير المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية في إفريقيا وتجديد عضوية بعض الهيئات الفرعية، فضلا عن مشاريع القرارات التي ستعرض أمام القمة المقبلة.

وكانت الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للمنظمة التي شارك فيها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، قد اختتمت مداولاتها، مساء أمس الخميس، باعتماد مشاريع التقارير والقرارات التي سترفع إلى قمة رؤساء وحكومات الاتحاد الإفريقي، والتي سيتضمن جدول أعمالها عرض جملة من التقارير ذات الصلة بالمعضلات التي تواجهها القارة السمراء وأخرى تتعلق بعمل المنظمة القارية.

ومن بين المداخلات المبرمجة، تقرير يقدمه الرئيس السينغالي، ماكي سال، حول “حوكمة السياسة العالمية والمالية وسياسة الطاقة”، وتقرير حول “الإصلاحات المؤسساتية في الاتحاد الإفريقي”، سيقدمه بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، وآخر يتناول فيه رئيس جنوب إفريقيا، ماتاميلا سيريل رامافوزا، الشق المتعلق باستجابة الاتحاد الإفريقي لتحديات وباء كورونا (كوفيد-19).

وستناقش القمة أيضا، علاوة على المحور الرئيسي المتعلق بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، تقارير أخرى تتصل بحالة السلم والأمن في إفريقيا والتغيرات المناخية.

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