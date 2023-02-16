محرز لاعب الشهر في الدوري الانجليزي

حصل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في شهر يناير من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير.

وتفوق المهاجم الجزائري على خمسة نجوم ينشطون في البطولة الانجليزية الممتازة لكرة القدم.

وكان المرشحون هم: ثنائي نيوكاسل دان برن ونيك بوب، وسولي مارش من برايتون، وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، وبوكايو ساكا لاعب أرسنال.

كما توج ساحر العرب بجائزة لاعب الاتحاد للمرة الثانية على التوالي بعد أن حصل عليها في شهر ديسمبر، وذلك بعد إبداعه وتألقه منذ عودة البطولات الأوروبية ونهاية التوقف الدولي.

وتصدر رياض التصويت، بعدما حصل على آلاف من أصوات الجماهير.

كما حصل هدف المهاجم الجزائري ضد تشيلسي الذي سجله عن طريق مخالفة حرة مباشرة في كأس الاتحاد الإنجليزي، على جائزة هدف شهر يناير 2023.