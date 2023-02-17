مبلغ إضافي للمساهمة في حماية التراث والممتلكات الثقافية

أبدى الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان موافقته على التكفل بالمبلغ الإضافي لمساهمة الدولة لحماية التراث والممتلكات الثقافية خلال سنتي 2023 و2024 (245 مليون دج سنة 2023 و243 مليون دج سنة 2024)

و كشف بيان لوزارة الثقافة ان مساهمة الدولة لفائدة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها ستقدر بـ 781 مليون دج بعنوان سنة 2023، عوضًا عن 536 مليون دج، و1.024 مليون دج بعنوان سنة 2024.

ويأتي هذا القرار- حسب البيان- ليدعم ''المكاسب التي ما فتىء يحققها القطاع الثقافي والفني في الجزائر''.

و عبرت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة "صُورية مُولوجي" عن بالغ تقديرها وامتنانها لهذا القرار، كما دعت إلى وجوب تكثيف الجهود بين كل القطاعات والجمعيات، لتبني مقاربة تشاركية شاملة لحماية وحفظ التراث الثقافي الوطني والترويج له، والذي يعتبر من أولويات القطاع، مؤكدةً على تقديمها للدعم الكامل لكل ما يساهم في تحقيق هذه الغاية.