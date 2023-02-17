حملة تحسيسية من الأخطار الكبرى عبر مساجد الوطن

نشَّط رئيس خلية السمعي البصري بالمديرية العامة للحماية المدنية الرائد رابح بن محي الدين درساً حول الأخطار الكبرى ، الإختناقات ، حرائق الغابات ، الفيضانات وذلك بمسجد عمر بن الخطاب بالمغير قبيل خطبة الجمعة.

و بنفس الولاية أيضا أشرف المدير الولائي للحماية المدنية_ الرائد بولبيار رزقي_ على تنظيم يوم تحسيسي حول المخاطر الكبرى، نشطه ممثل عن المديرية العامة الرائد رابح بن محي الدين بحضور ممثل الوالي السيد المفتش العام للولاية والسلطات المدنية والأمنية والعسكرية بالإضافة لنائب عن مجلس الأمة ونائب عن المجلس الشعبي الولائي وبعض الجمعيات الناشطة على مستوى الولاية ممثلة في الهلال الأحمر والكشافة الإسلامية الجزائرية وبعض الفعاليات الأخرى.

و ياتي ذلك في إطار برنامج المسطر من طرف المديرية العامة للحماية المدنية حول الحملات التحسيسية والتوعوية من الأخطار الكبرى وسُبل الوقاية منها عبر مختلف مساجد الوطن،