مجزرة جديدة

توفى خمس أشخاص وجرح تسعة آخرون في حادث مرور وقع عبر الطريق الوطني رقم 56 الرابط بين ولايتي ورقلة وتقرت، وذلك اثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين من نوع "هيقر" كانت قادمة من ولاية باتنة بشاحنة لنقل الخضر والفواكه من نوع "ايسوزي" .

وقال بيان للحماية المدنية أن مصالحها تدخلت على الساعة 00 سا 30 د من أجل حادث مرور على وقع مستوى الطريق الوطني رقم 56 مفترق الطرق دبيش بلدية حاسي بن عبد الله ولاية ورقلة، مضيفة أن الحادث تمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة، مخلفا وفاة 05 أشخاص جرح 09 آخرون جرحى تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى ورقلة، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث .

وتنقل والي ورقلة رفقة النائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة وقائد المجموعة الإقليمية لدرك الوطني، إلى عين المكان للوقوف على الحادثة، فيما فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقات في الحادث المؤلم .