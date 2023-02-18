العثور على جثة الغاني أتسو

أعلن اليوم السبت، وكيل أعمال اللاعب الغاني كريستيان أتسو، ، العثور على جثته تحت المبنى الذي كان يعيش فيه في جنوب تركيا بعد الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.

وقال مراد أوزون محمد، وكيل أعمال اللاعب، للصحفيين في هاتاي حيث تم العثور على جثة جناح تشلسي السابق: "عُثر على جثة أتسو تحت الأنقاض، في الوقت الحالي، ما يزال يتم إزالة المزيد من الأنقاض كما تم العثور على هاتفه".

ونقلت رويترز عن مدير نادي هاتاي سبور إن أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة مؤخرا بعدما سجل هدف الفوز لفريقه المنافس في الدوري التركي لكرة القدم.

وانضم الجناح الغاني صاحب الـ 31 عاما في سبتمبر الماضي من الرائد السعودي إلى هاتاي سبور الذي يشغل فيه تانر صفوت منصب المدير الرياضي.

و أمضى أتسو 5 مواسم في نيوكاسل بين 2016 و2021 قبل أن ينتقل إلى نادي الرائد السعودي.

يذكر أن أتسو سجل الأحد، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة ثابتة ضد نادي قاسم باشا (1-0) ضمن منافسات الدوري التركي. كما خاض آخر مبارياته الدولية في سبتمبر 2019، علمًا بأنه شارك في مونديال 2014 في البرازيل ولكنه غاب عن نهائيات مونديال قطر 2022.