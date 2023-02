Le bulletin précise que les vents de sables concerneront les wilayas de Tindouf et Beni Abbès et Timimoun jusqu’à 21h.

Le bulletin indique également que des vents de sable souffleront sur les wilayas de Timimoun, In Guzzam, Tindouf, In Salah et El Ménéa jusqu’à 18h.