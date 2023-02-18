الانطلاق الرسمي لخدمة "ترامواي" مستغانم

أشرف وزير النقل كمال بلجود رفقة والي الولاية على افتتاح خط الترامواي بمستغانم لصبح المدينة السابعة في الجزائر التي يتم تزويدها بخط ترامواي "سيتاديس".

وزير النقل، كمال بلجود،

وقال بلجود في تصريحات له اليوم خلال تدشينه لترامواي مستغانم بمناسبة يوم الشهيد، إن إطلاق ترامواي مستغانم هو مكسب للولاية السياحية ولكل الشعب الجزائري، مضيفا أن الإنجاز يدخل في مشروع الجزائر الجديدة، و"إن شاء الله مزال الإنجازات"، كما "أشكر كل من ساهموا في إنجاز هذا المشروع الذي كان بأيادي جزائرية".

وأضاف: "الشباب الجزائري اكتسب الخبرة ومستقبلا ستنجز مثل هكذا مشاريع بأيادي جزائري 100 بالمائة".

كما ترحم بلجود على شهداء الجزائر بمناسبة يوم الشهيد المصادف لـ 18 فيفري، قائلا: "هذا يوم عظيم يبقى في أذهان الشعب الجزائري وعلينا دوما أن نتذكر ما قام به الشهداء".

ترامواي مستغانم يدخل حيز الخدمة التجارية

وسيتيح ترامواي مستغانم السفر لـ 10 آلاف راكب يومياً عبر سكة حديدية بطول 14 كم تضم 24 محطة تتكون من خطين يربطان مناطق مختلفة من المدينة، مما يسهل للطلاب بالوصول إلى الجامعات، ويوفر الوصول السريع إلى مركز المدينة والمحطات المختلفة.

وقد صرح عمار شواقي المدير العام لشركة ألستوم في الجزائر: تفخر" ألستوم وفريقها ببناء النظام والبنية التحتية بأكملها بالتعاون مع شركة كوسيدار وقمنا بجلب القطارات عبر سيتاديس من خلال مشروعنا المشترك Cital ، و ساهمنا تشغيل خط ترامواي مستغانم الذي تم تنفيذه بسواعد الفرق الجزائرية، حيث تمكنا من إنجاز مشروع منتظرا من طرف سكان الولاية بفارغ الصبر. لذا يسرنا كثيرا أن نتيح لملايين الركاب السفر بسهولة أكبر عبر حلول التنقل التي نوفرها في مدينة مستغانم حيث تكون المدينة السابعة في الجزائر المزودة بنظام تنقل ألستوم سيتاديس ونؤكد التزامنا بدعم الرؤية.