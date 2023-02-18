الشباب والترجي من أجل فض شراكة الصدارة

يلاقي سهرة اليوم السبت، بداية من الثامنة نادي شباب بلوزداد ضيفه الترجي التونسي على ملعب الخامس جويلية وذلك لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا. ويبحث الجاران عن فك الشراكة في صدارة المجموعة الرابعة التي يتقاسمانها برصيد 3 نقاط لكل منهما، حيث فاز الترجي أما المريخ السوداني في الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي.

من جهته عاد " السياربي"، سالما غانما من سفريته إلى مصر وفاز بهدف دون رّد أمام الزمالك المصري.

وقال مدرب الشباب نبيل الكوكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رفقة اللاعب سفيان بوشار: " قد طوينا مباراة الزمالك وركزنا جيدا على مواجهة الترجي الرياضي، فهي مواجهة قوية يصعب التكهن بنتيجتها، إذ تحسمها الجزئيات الصغيرة".

وأضاف: "صحيح أننا وفقنا في المباراة الأولى ضد الزمالك، ولكن علينا أن ندعم هذه النتيجة غدا على ملعبنا أمام منافس يمتلك خبرة كبيرة في دوري أبطال إفريقيا".

وأردف:" هدفنا أكثر من بلوغ ربع النهائي، ولدينا الإمكانيات للوصول إلى الهدف الذي نسعى إليه، لكن علينا ألا نحرق المراحل".

وفي الجانب الآخر، اعتبر نبيل معلول مدرب نادي " باب السويقة" بأن نادي شباب بلوزداد يعّد المنافس المباشر لفريقه.

وقال معلول :" المباراة التي ستجمعنا جد مهمة لتصدر مجموعتنا، ومن جهتنا نطمح لإحراز الفوز".

مواصلا حديثه:" المهم في رابطة الأبطال هو تفادي الهزيمة داخل الديار، وحصد أكبر قدر مكن من النقاط خارج القواعد".

وأردف:" هدفنا ضمان التأهل في أقرب فرصة من أجل اراحة بعض عناصرنا كون رزنامة جد مكثفة تنتظرنا في مختلف المنافسات".

يذكر، أن أبواب ملعب الخامس جويلية ستفتح بداية من الساعة الثالثة عصرا، وفق ما جاء عبر الصفحة الرسمية لنادي شباب بلوزداد.