لاعبا " الخضر" يواصلان الغياب

يواجه اليوم السبت، نادي نيس الفرنسي ضيفه ريمس وذلك لحساب الجولة الرابعة والعشرين من منافسات " الليغ1".

وسيغيب عن تعداد نيس الدولي الجزائري، يوسف عطال الذي لا يزال يعاني من توالي الإصابات، فيما سيكون كل من هشام بوداوي وبلال براهيمي وبدر الدين بوعناني حاضرين ضمن المجموعة المعنية بالمباراة.

في إيطاليا لن يكون إسماعيل بن ناصر، لاعب آسي ميلان معنيا بمواجهة اليوم أمام نادي مونزا، ضمن منافسات الأسبوع 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأكد مدرب نادي ميلان، ستيفانو بيولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة في مؤتمر صحافي، أن "المحارب" الجزائري لن يكون متاحاً في اللقاء القادم، بما أنّه مازال يُعاني من مخلفات إصابة حرمته من اللعب في اللقاءات الأخيرة.

ووفق موقع " توتو ميركاتو"، لم يحدد بيولي الذي بدأ مستاء، موعد ظهور بن ناصر مجدداً مع الفريق، لكنّه أشار إلى أن لاعبه ما زال غير جاهز لخوض المباريات ولن يجازف بإشراكه خوفا من تفاقم إصابته خاصة وأن بن ناصر يعد ركيزة أساسية في التعداد " اللومباردي".