جمعية خيرية تستفيد من ثاني مشروع لدار الأيتام بتيارت

استفادت، اليوم، جمعية الأمان لرعاية وتربية الأيتام، من مشروع دار الأيتام، بوضع السلطات المحلية حجر الأساس لهذا المرفق الهام بحي درويش عبد القادر ببلدية السوقر، تزامنا والاحتفالات باليوم الوطني للشهيد التي احتضنت مدينة السوقر فعالياتها.

ويتربع هذا المشروع الحلم على قطعة أرضية منحها الوالي تلبية لطلب الجمعية، على مساحة قدرها 592 متر مربع وبتقدير مالي يصل إلى نحو 11 مليار سنتيم، لمدة 30 شهرا حسب الدراسات، ويعود تسييره للجمعية الولائية الأمان لرعاية وتربية الأيتام المتواجد مقرها الرئيسي بمدينة السوقر، والتي يرأسها الأستاذ محمد شعلال، وهو ثاني مشروع بعد مشروع دار الأيتام التابع لجمعية كافل اليتيم المنجز بحي 700 سكن بمدينة تيارت والذي يوشك على الانتهاء بفضل المحسنين، يسمحان للجمعيتين بفتح أقسام لتقديم دروس الدعم للأيتام و دورات تكوينية للأرامل في مختلف النشاطات التي تدر عليها أموالا في سياق برنامج يطلق عليه " الأرملة المنتجة" وغيرها من الأنشطة التي تسمح للجمعيين العمل في ظروف جيدة، ذلك أن جمعية الأمان لرعاية و تربية الأيتام تعد من أنشط الجمعيات على المستوى المحلي و الوطني، لم تنقطع عن تقديم الوجبات الساخنة للفقراء و المساكين في فصل الشتاء و تقديم الطرود الغذائية دوريا للعائلات المسجلة بالجمعية فضلا على الدورات التكوينية التي تنظمها للشباب من منخرطيها في مجالات الاتصال والعلاقات العامة لتحسين مردودهم في العمل الخيري.