المدية: تسليم مفاتيح ومقررات الاستفادة من 3390 وحدة سكنية

بمناسبة الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للشهيد وتحت شعار عز الامة وعهد الرجال نظمت ولاية المدية بالمتحف الجنوب للمجاهد حفل توزيع مفاتيح ومقررات الاستفادة بنحو 3390وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها 2290 سكن اجتماعي،1000اعانة في إطار البناء الريفي و100 اعانة مالية للمستفيدين من التجزئات الاجتماعية.

وتاني هذه العملية التي تقاسمت من خلالها السلطات فرحة اليوم الوطني في ظل الجهود المبذولة محليا والتي اثمرت عن جاهزية وحدات السكن بعد زيارات ميدانية مكثفة المواقع المشاريع السكنية التي ادت الى إشهار حوالي 67,قائمة سكنية تجسيدا لالتزامات السلطات مع المواطنين.