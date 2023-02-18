جمعية العلماء المسلمين تكرم حفظة القرآن ببرج بوعريريج

أشرف عبد الرزاق قسوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين. اليوم على تكريم حفظة القرآن، بدار الثقافة محمد بوضياف، في حفل بهيج حضرته السلطات المحلية، وطلبة مدارس الجمعية ،و اوليائهم، الحفل الذي تناسب مع اليوم الوطني للشهيد، عرف ايضا تكريم ترامب الشهداء ثم تكريم205 طالب من بينهم ثمانية من هوما حفظ القرآن في مختلف مدارس الجمعية الموزعين عبر بلديات الولاية .و احتلت الطالبة الجامعية درواز آكرام المرتبة الاولى .لفتت السيد بلعواد نصيره في العقد الخامس الالتفات، بختمها للقرآن في ظرف ثلاث سنوات، في احدى مدارس الجمعية. وتعتبر رئيس جمعية العلماء المسلمين ان تعليم القرآن من مهام الجمعية، المستعدة للمساهمة في كل ما يخدم الاسلام و الجزائر. وانتهى الحفل بتسليم اجازات للطالبات ومعلومات القرآن الحالات بمختلف الروايات، ورش و الشاطبية و حفص و غيرها من القراءات.