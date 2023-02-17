المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين ينهي مقاطعاته لمشاريع البناء والتشييد

أنهي المجلس الوطني للمهندسين المعماريين، مقاطعته لمشاريع البناء والتشييد تتويجا للقاء جمع النقابة الوطنية للمجلس بوزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، بأعضاء المجلس الوطني بتاريخ 07 فيفري 2023؛ "وهو اللقاء الذي اتسم بروح مسؤولية عاليي وتوافق فكري والتزام من الطرفين بهدف تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، لتحقيق نظرته الاستشرافية في النهوض بالاقتصاد الوطني وبعث مشاريع التنمية".

وُذكّر المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين غي بيان له اليوم، بضرورة الحرص على تطبيق مشروع المعايير المرجعية في إعداد دفاتر الشروط، الذي كان نتاج عمل دقيق وبحث معمق في القوانين السارية المفعول دام قرابة عامين في إطار لجنة مشتركة بين المجلس الوطني وكلا من المديرية العامة للتجهيزات العمومية والمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية لدى وزارة السكن والعمران والمدينة، والذي كان محل تعليمة أرسلت إلى أصحاب المشاريع للتطبيق بتاريخ 23 نوفمبر 2020 تحت رقم 864/DGEP/MHUV/2020.

وكشف المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين في بيانه ، أنه قرر خلال اجتماعه في دورته الاستثنائية السادسة بتاريخ 08 فيفري 2023، تعليق المقاطعات على المسابقات المعمارية والاستشارات الفنية، مثمنا التزامات ووعود وزير السكن والعمران والمدينة، المتعلقة بالتطبيق الصارم للقوانين السارية المفعول فيما يخص الاستشارة الفنية في مجال البناء، وأكد له كامل الدعم والاستعداد للعمل سويا من أجل تحقيق شراكة فعلية وفعالة، بغية النهوض بالهندسة المعمارية وترقية الإطار المبني، وكذا إصدار نصوص تنظيمية جديدة في مجال الاستشارة الفنية في البناء بإشراك جميع الشركاء.

وأضاف المجلس "إن المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، يحيي التفاعل الإيجابي للسيد وزير السكن والعمران والمدينة، مع المقترحات المطروحة، ويؤكد مشاركته في كل ما يصبوا إليه القطاع من تحسين وتطوير واستراتيجية تتوافق ورؤى السيد رئيس الجمهورية في مجال البناء والعمران خدمة للوطن".كما حي المجلس روح المسؤولية والتضامن لدى المجالس المحلية للنقابة الوطنية للمهندسين المعماريين وكل المعماريين، بغية الحفاظ على المهنة، ومثمنا مجهوداتهم في العمل على احترام قوانين الجمهورية، ويؤكد لهم عزمه على أداء مهامه على أكمل وجه لتنظيم المهنة والرقي بالهندسة المعمارية والمحيط المبني، يختم بيان المجلس.