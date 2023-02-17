"الجزائر ستعمل على تمثيل القارة الإفريقية داخل مجلس الأمن"

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستعمل بداية من العام المقبل على تمثيل القارة الإفريقية داخل مجلس الأمن وستسعى لإعلاء صوتها ومطالبها

وثمن الرئيس تبون في كلمة له ألقاها نيابة عنه الوزير الأول بن عبد الرحمان، في اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقية المعنية بإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة بأديس أبابا، روح التعاون المستمر والتنسيق المثمر بين الأشقاء من ممثلي الدول الإفريقية لتمكين قارتنا من الظفر بمقعدين دائمين في مجلس الأمن ورفع حصة تمثيله في فئة المقاعد غير الدائمة في هذا المجلس من 3 إلى 5 مقاعد.

وجدد الرئيس تبون التزام الجزائر بالتمسك بالحق المشروع لإفريقيا في الوصول إلى مجلس الأمن على النحو المعبر عنه في "إعلان سرت"، مؤكدا أن حصول القارة الإفريقية على العضوية الدائمة في مجلس الأمن مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى نجاح المفاوضات الحكومية الدولية في إطار الجمعية العامة.

كما دعا الرئيس تبون إلى تكثيف الجهود حتى تستند المفاوضات المقبلة على وثيقة إطار العمل لعام 2015، التي تشكل وثيقة مرجعية تعكس مواقف ومقترحات ما يقارب 120 دولة عضو في الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة مواصلة توحيد الصف والكلمة لدول الإتحاد الإفريقي على الساحة الدولية مع الالتزام باحترام قرارات الاتحاد ذات الصلة.

واكد رئيس الجمهورية أن الجزائر ستعمل بداية من العام المقبل على تمثيل القارة داخل مجلس الأمن وستسعى لإعلاء صوتها ومطالبها.