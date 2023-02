"L’Algérie œuvrera à représenter le continent africain au Conseil de sécurité"

Le président de la république, AbdelmadjidTebboune, a assuré que l’Algérie œuvrer à représenter le continent africain au conseil de sécurité dès le début de l’année prochaine et s’efforcera d’être sa voix et de porter ses revendications

Le président a exprimé dans un discours prononcé en son nom par le premier ministre Benabderrahmane lors de la 10ème réunion de la commission de l’Union Africaine sur la réforme du conseil de sécurité des Nations Unies à Addis-Abeba, sa satisfaction de l’esprit de coopération continue et de coordination fructueuse entre les états africains pour permettre à notre continent de briguer deux sièges permanents au Conseil de sécurité et de faire passer sa représentation des membre non permanents de 3 à 5 sièges.