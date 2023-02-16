اتحاد جمعيات الجزائريين بإيطاليا يدعو الشعب لتجميع طاقاته

أكد اتحاد جمعيات الجزائريين في إيطاليا أن الذكرى السنوية لليوم الوطني للشهيد التي توافق الثامن عشر من شهر فيفري جاءت لـ"تذكّر الشعب الجزائري كله ومعه أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، درجة التواصل بين الأجيال وتمسكها بالمبادئ التي سطرها بيان أول نوفمبر 1954"، وهذا "حتى لا ننسى أمانة الشهداء فيربط الماضي بالحاضر والحاضر والمستقبل".

وأشار الاتحاد في بيان تلقت 'الخبر' نسخة منه، إلى أن هذه الذكرى التي تقام لهم كل سنة في جزائرنا الحبيبة "تذكير بجزء من تاريخ وطننا العظيم وعرفان لما قدمه شهداءنا من بطولات وتضحيات جسام، دفاعا عن الدين والعرض والأرض"، مذكّرًا "بمسيرة الكفاح التي بدأ قادها رجال المقاومات الشعبية، منذ أن وطأت أقدام الاحتلال الفرنسي الغاشم أرض الجزائر الطاهرة وإلى غاية اندلاع الثورة التحريرية الكبرى في الفاتح من نوفمبر 1954".

ولفت البيان إلى أن هذه الثورة "كانت محطة حاسمة ضحى من خلالها شعبنا بالنفس والنفيس، من أجل أن يعيش في وطنه سيدا حرا، مجسدا أجمل صور للتلاحم والوحدة، متشبثا بمبدأ تقرير المصير بالاستقلال الكامل وخروج المحتل وأعوانه".

وشدد اتحاد جمعيات الجزائريين في إيطاليا على أن "الشعب الجزائري مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى لتجميع طاقاته وكفاءاته، وهي كثيرة جدا، للمضي قدما في معركة التحرير والأمن الشاملين من خلال التنمية المستدامة وتحقيق الكرامة والسعادة للمواطن الجزائري كما كان يحلم الشهداء رحمهم الله تعالى".