دوري أبطال إفريقيا: الهلال يطيح بالأهلي

تغلب الهلال السوداني على ضيفه الأهلي المصري، يوم السبت، بهدف نظيف على ملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وسجل ماكابي ليليبو، هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 53 من ركلة حرة مباشرة تحصل عليها فريقه وسددها من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء مباشرة في المرمى وغالطت محمد الشناوي وسكنت الشباك.

واحتاج محمد الشناوي إلى 13 دقيقة فقط من أجل تصحيح الخطأ الذي ارتكبه أمام الهلال، ناجحًا في التصدي لركلة جزاء.

ورفع الهلال رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، بينما بقي الأهلي خال من النقاط في المركز الثالث.

وأقيمت المباراة بدون جمهور تنفيذًا لعقوبات الصادرة من الاتحاد الإفريقي على النادي السوداني.