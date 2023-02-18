بوجعران يراهن على الفوز في ست مباريات لتفادي السقوط

رغم الخسارة الأخيرة التي تكبدها فريق اولمبي المدية بمستغانم أمام الترجي المحلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، إلا أن المدرب سمير بوجعران ابدي ارتياحه للمردود الذي قدمه رفقاء بوخاتم خاصة في شوط المباراة الأول الذي انتهى بنتيجة التعادل هدف لمثله،

وأضاف ذات المتحدث أن فريقه كان بإمكانه العودة بنقطة التعادل لولا ركلة الجزاء الخيالية التي أعلن عنها الحكم في الدقيقة 56 على أساس أن الكرة لمست يد أحد مدافعي الفريق لصالح الترجي التي كانت قاسية على فريقه الذي تأثر لاعبوه كثيرا بقرار الحكم، ولم يتمكنوا من العودة في النتيجة قبل أن يعمق المحليون النتيجة بإضافة الهدف الثالث.

ورغم أن الخسارة زادت من تعقيد وضعية الأولمبي الذي تجمد رصيده في النقطة 19 محتلا المركز الـ12، بفارق خمسة نقاط عن وداد تلمسان أحد المهددين بالسقوط، إلا أن مدرب الأولمبي قال أن حظوظ فريقه لازالت قائمة لضمان البقاء مقارنة بفرق أخرى، مؤكدا أن الأولمبي وبعد حرمانه من تأهيل عدة لاعبين بسبب أزمة الديون،

وفي ظل الوضعية المالية المتأزمة التي يتخبط فيها منذ بداية الموسم، وعدم تلقي اللاعبين مستحقاتهم باستثناء منح الفوز، تنتظره مواجهات صعبة خارج قواعده (7 لقاءات)، مطالب برفع التحدي على أرضية ميدانه بداية من الجولة المقبلة التي يستضيف فيها الأولمبي النصرية التي اعتبرها المنعرج الحقيقي للانتفاضة،

بالاضافة إلى مواجهات الخمسة الأخرى داخل الديار التي بإمكان الأولمبي الفوز بها خاصة وأنها تجمعه بفرق تتخبط في نفس المشاكل التي يعاني منها الأولمبي على غرار مولودية سعيدة، سريع غليزان، غالي معسكر، خميس الخشنة ورائد القبة على أرضية ميدانه لتحقيق الفوز لا غير وحصد 18 نقطة للابتعاد عن منطقة الخطر وضمان البقاء.