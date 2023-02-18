الجزائر تنجح في طرد الكيان الصهيوني (فيديو)

شهدت قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، اليوم السبت، طرد المبعوثة الصهيونية التي تحمل صفة "مراقب" بعد ضغط من الجزائر وجنوب إفريقيا.

ونددت وزارة خارجية الكيان الغاصب بعملية الطرد واصفة الأمر بالخطير وزاعمة أن التحرك الجزائري الجنوب إفريقي جاء بدعم من إيران.

من جهته، قال مسؤول في الاتحاد الإفريقي إن الدبلوماسية التي "طُلب منها المغادرة" لم تتلق دعوة لحضور الاجتماع، وكانت قد وجهت دعوة غير قابلة للتحويل إلى سفير دولة الاحتلال لدى الاتحاد الإفريقي أليلي أدماسو. وأضاف "من المؤسف أن يسيء الشخص المعني استخدام" هذه البادرة.

وظهر مقطع فيديو يجري تداوله على الشبكات الاجتماعية حراسا يرافقون نائبة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الصهيونية شارون بار-لي خارج قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

وكانت دولة الاحتلال قد حصلت على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي عام 2021 بعد عقود من الجهود الدبلوماسية، ما أثار احتجاجات من أعضاء نافذين في التكتل مثل الجزائر وجنوب إفريقيا اللتين قالتا إن ذلك يتعارض مع مواقف الاتحاد الإفريقي الداعمة للفلسطينيين.

العام الماضي، سادت حالة من الاستياء بشأن اعتماد "إسرائيل" كمراقب في الاتحاد الإفريقي مع مطالبة الفلسطينيين بسحب الاعتماد منها.