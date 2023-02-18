القاتل الصامت يودي بحياة امرأة

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان لأجل إسعاف امرأة تبلغ من العمر 57 سنة فاقدة للوظائف الحيوية بحي عدة بن نية العربي بلدية بن داود، وهذا بعد إصابتها بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من طابونة موصولة بقارورة غاز أثناء تحميم ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل حمام المنزل.

وحسب المعلومات المستقاة من عين المكان فإن الضحية نقلت من قبل أهلها إلى عيادة طبيبة خاصة، أين قامت بمعاينتها، ثم حررت رسالة لتوجيهها للمستشفى إلا أن الضحية أصرت على العودة لمنزلها أين فارقت الحياة جراء مضاعفات التسمم بالقاتل الصامت.