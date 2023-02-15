أدرار: تكريم 20 حافظة للكتاب الله بفنوغيل

بحضور الأسرة الدينية و وأولياء التلميذات المكرمات وجمع من المدعوين نظمت اليوم المدرسة القرءانية لمسجد مولاي التهامي بحي المغسل بقصر زاوية سيدي عبد القادر في بلدية فنوغيل على بعد نحو 30 كلم من مدينة إدرار حفل ديني وتكريمي على شرف عدد من حفظة القرءان الكريم منهم 20 خاتمة وحافظة لكتاب الله عز وجل، وشهد الحفل عدد من المداخلات تم التنويه فيها بأهمية من يسعى إلى تعليم أو تعلم القرءان الكريم وكذا الدور التحفيزي لأسر وأهل هؤلاء التلميذات في وصول بناتهم إلى هذا التتويج الذي يعتبر الأول من نوعه بقصر زاوية سيدي عبد القادر.

وتضمن الحفل إلى جانب تكريم التلميذات وآبائهم تقديم محاضرة من أمام المسجد "الشيخ مولاي عبد الله وزانني" حول فضل تعلم القرءان، وقراءة عدد من المتون والأدعية وبعض الابتهالات، ثم ختم السلكة وإقامة الفاتحة الجماعية.