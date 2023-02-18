لعمامرة يجري سلسلة من اللقاءات بأديس أبابا

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم السبت ، بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا، سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين من اوروبا و استراليا، في إطار مشاركته في أشغال قمة الاتحاد الافريقي ضمن الوفد الذي يقوده الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن اللقاءات جمعته بكل من رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، ورئيس المجلس الأوروبي،شارل ميشيل، الى جانب نائب وزير الخارجية الأسترالي، تيم واتس.

فخلال اللقاء برئيس الوزراء البرتغالي، بحث الطرفان العلاقات الجزائرية-البرتغالية وآفاقها الواعدة، حيث أكد كوستا "تطلعه للمشاركة شخصيا في الاستحقاقات الثنائية المقبلة بين البلدين اللذين تربطهما معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون منذ 2005"، حسب ذات المصدر.

ومن جانب آخر، التقى لعمامرة رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، وتطرق معه إلى "مسائل متعلقة بالشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وفقا لمبدأ توازن المصالح."

كما أجرى الوزير، حسب المصدر، محادثات ثنائية مع نائب وزير الخارجية الأسترالي، تيم واتس، "اتفقا خلالها على تبادل الدعم لفائدة ترشيحات البلدين في المنظمات الدولية ذات الانتماء المشترك, وتبادلا الآراء حول الأوضاع السائدة في منطقة الساحل والصحراء".