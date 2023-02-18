بيترو أتليتيكو يلتحق بشبيبة القبائل في الصدارة

التحق نادي بيترو أتليتيكو، اليوم السبت، بشبيبة القبائل في صدارة المجموعة الأولى من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وعاد النادي الأنغولي بفوز كبير من تنقله إلى الكونغو برازافيل لمواجهة نادي فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ورفع بيترو أتليتيكو رصيده إلى النقطة الرابعة في ريادة المجموعة مناصفة مع ممثل الجزائر الذي أطاح، أمس، بحامل اللقب، الوداد البيضاوي، على ملعب 5 جويلية بهدف مقابل صفر.

ويتذيل الوداد البيضاوي وفيتا كلوب المجموعة دون رصيد مع مقابلة متأخرة ستجمع الناديين لاحقا.

وفي الجولة الثالثة من دور المجموعات يتنقل "الكناري" إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب، فيما يستقبل النادي المغربي نظيره الأنغولي بالدار البيضاء.