الدعوة لإحياء مشروع قانون عربي موحد للمحاماة

قال نقيب ولاية القصرين في تونس الأستاذ شكري الشخاري لـ" الخبر"، أن تعليق العمل بين الجزائر وتونس في مجال المحاماة ظرفي لأن بين البلدين اتفاقية ثنائية تجمع ولا تفرق، مضيفا أن هذا التعليق أو التوقف الظرفي مآله النهاية.

وأوضح المتحدث على هامش حفل تخرج نحو 500 محامي متربص، لدفعة 2022، بعد أن كانت معلقة منذ 2015، الذي نظمته نقابة محامي ناحية البليدة الجهوية، اليوم، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، بأن أطرافا و"أيادي" خبيثة خارجية تريد التلاعب بالمنطقة، وتعمل على نشر التفرقة، وذلك مراد يصعب تحقيقه، لأن " فيه روابط مشتركة بين شعوب المنطقة، ستكون سدا منيعا ضد مثل هذه النوايا والمخططات"،

وأن الشعوب في كل الأحوال قدرها أن تعيش معا، وبين تونس والجزائر روابط وتاريخ، بل أكثر من ذلك "هما شقيقتان متلازمتان لا يمكن الفصل بينهما مطلقا". وبدوره أثنى المحامي المخضرم بالمملكة الأردنية، الأستاذ أسامة رامي، على مثل هذا الاهتمام بشريحة أصحاب الجبة السوداء في الجزائر، وأن هذا لدليل على وجود تقاليد وأعراف وتاريخ لهذه المهنة ببلد الشهداء،

وأن ما وقف عليه اليوم في هذا الحفل أثر فيه وتيقن بأن الجزائر قدوة بالنسبة لبقية العرب وسباقة ومتميزة، ومواقفها التاريخية أكبر برهان. وأضاف ذات المتحدث بأنه حان الوقت للعودة لبعث "مشروع قانون عربي موحد للمحاماة" بالأمة العربية، ما دام فيه تقارب بين الدول العربية.

من جهة أخرى، صرح نقيب منظمة المحامين بالبليدة الأستاذ حمودة عبدالله لـ"الخبر"، بأن حفل التخرج شهد منافسة بين 10 متربصين، رافعوا حول قضايا تهريب البشر وجريمة المساس بحرية الأشخاص، والتشهير والقذف، والتعنيف الأسري ومواضيع أخرى هي وقائع راهنة، يأتي لتحفيز المتخرجين من المتربصين، والذين رافقوهم في مرحلة تربصهم وتكوينهم التطبيقي، وحتى يكون فيه جيل يواصل التألق والدفاع عن حقوق المتقاضين، بكل رسالة ووضمير وحب للمهنة، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لهم.