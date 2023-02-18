عائلة جزائرية بسوريا تناشد السلطات

تداولت هذه الأيام العديد من صفحات التواصل الاجتماعي بولاية المدية نداء استغاثة عبر فيديو مصور لعائلة جزائرية تقيم في الحدود بين تركيا وسوريا.

وظهرت الأم التي قالت أن اسمها العائلي قباشة رفقة أبنائها الثلاث وتنحدر من بلدية شلالة العذاورة بولاية المدية، وأنها كانت تقيم في سوريا منذ 12سنة ولم تتمكن من العودة إلى أرض الوطن منذ اندلاع الحرب في سوريا التي حالت دون أن تستخرج جوازات سفر لأبنائها.

ووجهت السيد رفقة أبناءها نداء للسلطات الجزائرية التدخل لمساعدتها على العودة إلى الجزائر خاصة وأنها وجدت نفسها بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة تقيم في خيمة بعد أن انهار السكن الذي كان يأويها، وقد لاقى الفيديو انتشارا واسعا عبر العديد من صفحات التواصل الاجتماعي، وحملة تضامن واسعة مع العائلة.