الكنابست تعلق مقاطعة صب نقاط التلاميذ في هذه الولاية

. قرّر المجلس الولائي لنقابة "الكنابست" ببرج بوعريريج، في إجتماعه المنعقد، اليوم السبت، تعليق قرار المقاطعة الإدارية وصب النقاط، وذلك تنفيذا لتقارير الجمعيات العامة للفروع النقابية ، وتجسيدا للقرارات التي جاءت بها اللجنة الوزارية التي أوفدتها وزارة التربية الوطنية إلى مديرية التربية للبرج، الأسبوع الفارط، للوقوف ميدانيا على قضية توقف نشاط اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية منذ فترة طويلة، وكذا المقاطعة الإدارية لأساتذة "الكنابست"، حيث كلّلت جهود أعضاء اللجنة الوزارية بحلّ القضيتين من خلال عودة نشاط لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية وتعليق قرار المقاطعة الإدارية. يُذكر ، أن قرار مقاطعة صب النقاط الذي دعت إليه نقابة " الكنابست "، عرف من قبل استجابة أساتذة 44 ثانوية ومتوسطتين عبر تراب ولاية البرج، حيث لم يستلم 24739 تلميذ لكشوف نقاطهم للفصل الاول للموسم الدراسي الجاري.