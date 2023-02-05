ماسك يغلق مكتبين تابعين لتويتر بالهند

أغلقت تويتر (Twitter) اثنين من مكاتبها الثلاثة في الهند، حسبما أفاد تقرير لوكالة بلومبيرغ (Bloomberg) نشرته رويترز (Reuters) أمس الجمعة نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.



وقد أغلقت شركة التواصل الاجتماعي مكاتبها في نيودلهي ومومباي -حسب التقرير- لكنها تواصل تشغيل مكتبها بالمركز التكنولوجي الجنوبي في بنغالور الذي يضم في الغالب مهندسين تقنيين.



وأفاد تقرير بلومبيرغ أن تويتر، تحت إشراف المالك الجديد إيلون ماسك، طردت أكثر من 90% من موظفيها العاملين بالهند العام الماضي.



يشار إلى أن الهند، واحدة من الأسواق الرئيسية النامية لشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، مثل فيسبوك (Facebook) وواتساب (whatsapp) وغوغل (Google) كما أصبحت تويتر السنوات الأخيرة من أهم منصات التواصل الاجتماعي بهذه الدولة.



وليس الهند فقط، فقد تأثرت عمليات تويتر في دول أخرى منذ تولى ماسك إدارة الشركة، فقد فشلت هذه الشبكة الاجتماعية في دفع ملايين الدولارات كإيجار لمكاتبها في سان فرانسيسكو ولندن.



وأمرت الشركة الشهر الماضي بتخفيض ما لا يقل عن 12 مسمى وظيفيا على الأقل في مكاتب دبلن وسنغافورة كجزء من إجراءات خفض التكاليف التي بلغت ذروتها أوائل نوفمبر الماضي عند تسريح حوالي 3700 موظف.



وقد طغت الفوضى على الأسابيع القليلة الأولى لاستحواذ ماسك على ملكية تويتر، ولا سيما مع إجراءات التسريح الجماعي للموظفين، وعودة الحسابات المحظورة، وإيقاف حسابات صحفيين ينتقدون الملياردير المولود في جنوب أفريقيا.



ويقول البعض إن الفترة التي تلت استحواذ ماسك على ملكية "تويتر" شهدت أيضا ارتفاعا في التغريدات العنصرية وتصاعدا في نبرة الكراهية.