طرق إزالة بقع الحبر من الملابس والأقمشة

إذا تلطخت ملابسك بالحبر، فمن الأفضل التعامل مع البقعة بأسرع ما يمكن، إذ يكون الحبر الرطب أسهل في الإزالة من الحبر الجاف، لذا حاول إزالة أكبر قدر ممكن من بقعة الحبر فور وقوعها على ملابسك بوضع قطعة قماش نظيفة وجافة أو منشفة ورقية على البقعة مباشرةً، لكن تجنَّب فركها أو الضغط عليها بقوة، لأنَّ ذلك قد يؤدي إلى تغلغل مزيد من الحبر في ألياف الملابس.



بعد ذلك، انثر كمية من ملح الطعام على البقعة، لأنَّ الملح مجفف طبيعي سيمتص السوائل. استمر في إزالة الملح وإضافته حتى يتشرب كل السائل. في هذه المرحلة، تجنَّب وضع أي سائل على البقعة؛ حتى لا ينتشر الحبر وتزيد مساحة البقعة.



بعد المعالجة المسبقة للبقعة، حان وقت معرفة الطريقة الصحيحة لغسل قطعة الملابس الملطخة بالحبر. بعبارة أخرى، اتبع تعليمات الغسيل المدونة على بطاقة تعليمات العناية بالمنتج. تتطلب الأقمشة المميزة مثل الحرير والجلود منظفات خاصة لإزالة أي نوع من البقع.



يمكنك تنظيف معظم أنواع الأقمشة الأخرى في المنزل، بشرط توخي الحذر. لكن إذا كنت تريد تجنُّب المخاطرة قدر الإمكان وعدم إتلاف الملابس، فمن الأفضل أخذها إلى مغسلة التنظيف الجاف.

وتجنَّب وضع أي ملابس ملطخة بالحبر في المجفف، لأنَّ الحرارة ستعمل على تثبيت البقعة، وهو ما يزيد من صعوبة إزالتها.



تحديد نوع الحبر



تعتمد مدى سهولة إزالة الحبر على ما إذا كان قابلاً للذوبان في الماء أم لا. تتسم معظم الأحبار الموجودة في العديد من أقلام الحبر بأنَّها قابلة للذوبان في الماء. في الوقت نفسه، فإنَّ الأحبار القائمة على الزيت والكحول غير قابلة للذوبان في الماء.



قبل المضي قدماً، نود الإشارة هنا إلى أنَّ "حبر الغال الحديدي" الموجود، على الأرجح، في أقلام الحبر العتيقة يمكن إزالته باستخدام معجون مكوّن من عصير الليمون والملح. ضع المعجون على بقعة الحبر واتركه يجف، ثم اغسل الثوب بالطريقة المعتادة.



لذا، إذا كنت تعلم أنَّ الحبر الموجود على ملابسك من النوع غير القابل للذوبان في الماء أو إذا كانت البقعة قديمة وجافة، يمكنك البدء بالمرحلة الثانية من عملية التنظيف التي سنوضحها أدناه. أما إذا كنت غير متأكد أو تعلم يقيناً أنَّ الحبر قابل للذوبان في الماء، نوصيك بالبدء بالمرحلة الأولى.



المرحلة الأولى: بقع الحبر القابل للذوبان في الماء



ستحتاج في هذه المرحلة إلى قطعة قماش نظيفة ومنشفة وزجاجة رش رذاذ الماء أو قطّارة نظيفة ومنظف سائل أو صابون يدوي أو مزيل للبقع، واختيارياً فرشاة ناعمة مثل فرشاة الأسنان.



أولاً، ضع الثوب على منشفة وابدء برش الماء باستخدام زجاجة الرذاذ أو القطَّارة على المنطقة المتسخة.



إذا لم يسل الحبر أو بدا أنَّه ينتشر على قطعة الملابس، فمن المرجح أنَّه من النوع غير القابل للذوبان في الماء. لذا، اترك قطعة الملابس حتى تجف وانتقل إلى المرحلة الثانية من عملية التنظيف. أما إذا بدأ الحبر يسيل، فسارع بمسحه باستخدام قطعة قماش جافة.



إذا لم تختفِ البقعة، يمكنك وضع كمية صغيرة من منظف الغسيل السائل على البقعة أو استخدام صابون اليد أو منتج مخصص لإزالة البقع، في حال كان استخدام كل ذلك آمناً على الملابس. افرك الجزء المتسخ برفق بمنظف من اختيارك باستخدام فرشاة ناعمة أو القماش نفسه. اتركه لمدة 5 دقائق ثم اشطفه. كرَّر هذه العملية حتى تختفي البقعة تماماً.



إذا لم تنجح هذه العملية في إزالة بقعة الحبر، فانتقل إلى المرحلة التالية.



المرحلة الثانية: بقع الحبر المقاوم للذوبان في الماء



وفقاً لما ورد في موقع Gentleman's Gazette الإنجليزي، ستحتاج في هذه المرحلة إلى منشفة وقطعة قماش نظيفة جافة وقطَّارة ومرطبان وكحول الأيزوبروبيل وأسيتون وأحد بدائل مبيض الملابس. نحتاج إلى استخدام مادة مذيبة لإذابة بقع الحبر الصعبة، وأفضل اختيار هو فركها بكحول الأيزوبروبيل. يمكنك أيضاً استخدام مثبت الشعر أو معقم اليدين أو حتى الفودكا.



ضع الثوب على منشفة بعد ترك الحبر يجف.. استخدم منشفة أو قطعة قماش إضافية مع الملابس متعددة الطبقات؛ لمنع التسرب. ضع المادة المذيبة بعناية باستخدام قطَّارة أو قطعة قطن مغموسة في المذيب.



بالنسبة للأقمشة الأكثر حساسية مثل الكتان والحرير أو إذا بدا أن المذيب ينتشر حول الحبر بدلاً إزالته، ضع هذا الجزء من قطعة الملابس مشدوداً على فوهة المرطبان مع إمالة مكان البقعة إلى أسفل؛ لمنع المذيب من التجمع على القماش وإتلافه.



امسح البقعة برفق باستخدام قطعة قماش نظيفة حتى تزول البقعة أو تتلاشى إلى حدٍّ كبير، ثم اغسل الثوب على درجة حرارة آمنة؛ لإزالة بقايا المذيب الزائدة مع استخدام مزيل بقع متخصص، إذا لزم الأمر.



إذا لم تختفِ تلك البقعة العنيدة، يمكنك تكرار العملية واستخدام الأسيتون بدلاً من كحول الأيزوبروبيل. يتعيَّن الأخذ بعين الاعتبار أنَّ الأسيتون قد يتسبَّب على الأرجح في تلف الأقمشة، لذا يجب توخي الحذر عند استخدامه.



إذا لم تنجح الطرق السالفة الذكر في إزالة بقعة الحبر، نوصيك باللجوء إلى أحد محترفي التنظيف الجاف. اذهب بقطعة ملابسك الملطخة إلى مغسلة تنظيف جاف موثوق بها وأخبره بأكبر قدر ممكن من المعلومات حول البقعة؛ حتى يتسنّى له مساعدتك بناءً على ما يمتلكه من خبرة وأدوات.