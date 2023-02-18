"لن نسمح للمخزن باستغلال أي منبر قاري لتمرير مناوراته الخبيثة"

أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو رئيس المجلس الوطني الصحراوي، حمة سلامة، ان الجمهورية الصحراوية لن تسمح باستغلال دولة الاحتلال المغربي لأي منبر قاري في تمرير مغالطاتها ومناوراتها الخبيثة تجاه القضية الصحراوية، مشيرا إلى ان محاولة المغرب استغلال بعض مؤسسات الاتحاد الإفريقي في تمرير طموحاته السياسية، أمر لن يتحقق.

وقال رئيس المجلس الوطني الصحراوي لوكالة الأنباء الصحراوية، الذي يمثل رئيس الجمهورية في أشغال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الـ 36، خلال بحث تقرير مجلس السلم والأمن أن "منتدى طنجة للسلم والتنمية في إفريقيا" الذي يحاول المغرب إقناع الاتحاد الإفريقي بمخرجاته، لا يعدو كونه حدثا دعائيا و سياسيا توظفه المملكة المغربية خدمة لأجنداتها الرامية الى تشريع احتلالها لاجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية

وأضاف حمة سلامة انه على الاتحاد الإفريقي أن يتفطن إلى محاولة المغرب توريطه ماديا و سياسيا في ما يسمى منتدى طنجة حول السلم والتنمية في إفريقيا موضحا انه يجب على المملكة المغربية تحمل كافة التبيعات المالية لهذا الحدث و تداعياته السياسية.

وشدد رئيس المجلس الوطني خلال اشغال اليوم الثاني من قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية على ان المحدد الوحيد لنجاح أي مبادرة من هذا القبيل، هو تحقيق التناوب العادل في التنظيم والاحتضان بين جميع مناطق القارة، وضمان مشاركة جميع دول الاتحاد الإفريقي دون إقصاء.

وأضاف ان الاتحاد الإفريقي يمتلك مكونا مؤسساتيا وهيكليا يجب ان يتولى دراسة ومتابعة اي نشاط تنجم عنه مقررات أو إعلانات سياسية، على غرار لجنة المندوبين الدائمين و لجانها الفرعية المعنية بالموضوع، مطالبا بتعميق نقاش موضوع منتدى طنجة على مستوى اللجان الفرعية للجنة المندوبين الدائمين.

و ختم قائلا ان مثل هذه المبادرة تساهم في بعثرة جهودنا الجماعية ولا تعزز عمل المنتديات القائمة، وتتنافى وقرارات الاتحاد الإفريقي القاضية بالحد من إنشاء منابر جديد أو إقامة أي أنشطة إضافية مراعاة للوضعية المالية التي تعتمد مخطط تقشفيا .